В Киеве разбились два мотоциклиста

ДТП произошли в Подольском районе и на Набережном шоссе

В Киеве произошли две аварии с участием мотоциклистов. В Подольском районе скутер не разминулся с иномаркой. Водитель машины при повороте увидел, как на него летит мотоцикл. Шофер затормозил, но двухколесный на бешеной скорости влетел в автомобиль – просто в лоб. Мотоциклист от удара перелетел через машину и упал в нескольких метрах от автомобиля. Его, искалеченного, забрали в больницу.

Еще одна авария произошла на Набережном шоссе. Здесь мотоциклист врезался в бетонный отбойник. Байкер не справился с управлением, упал и пролетел около десятка метров по асфальту.

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Отметим, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.

Также новости "Сегодня" писали, что в Черкассах произошло тройное ДТП – столкнулись "Жигули", Volkswagen и Renault.

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