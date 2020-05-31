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В Киеве разборки у ресторана закончились стрельбой

31 мая, 20:55

Елена Вус Елена Вус

О пострадавших не сообщается

В ночь на 31 мая в центре столицы – на бульваре Леси Украинки в Печерском районе – две компании решили выяснить отношения. Конфликт закончился стрельбой.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

"Кто-то на Печерске решил повторить броварские события – драка со стрельбой. Еще немного, и люди привыкнут к подобным дикостям", - говорится в сообщении.

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Напомним, утром 29 мая в Броварах десятки людей устроили перестрелку посреди улицы.

Участникам перестрелки инкриминируют покушение на убийство. Среди пострадавших оказались три человека, двое из них попали в больницу с огнестрельными ранениями.

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Также ранее сообщалось, что фамилии людей, организовавших стрельбу в Броварах, уже известны правоохранителям.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, из-за чего произошла стрельба в Броварах.

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Киев стрельба печерск видео боя конфликт Леси Украинки

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