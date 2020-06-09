В Киеве разбойники напали на врача и отобрали дорогое оборудование (видео)

В Киеве трое мужчин подошли к врачу и под угрозой ножа отобрали у него медицинское оборудование стоимостью 290 тысяч гривен, рассказали в ГУ НП Киева.

Так, в столичную полицию ночью позвонил мужчина и сообщил, что на бульваре Тараса Шевченко на него напали неизвестные. Потерпевший предоставил приметы правонарушителей правоохранителям и они начали их поиски.

Правоохранители выяснили, что потерпевший приехал в столицу с целью приобретения дорогостоящего медицинского оборудования, которое отобрали неизвестные. Во время отработки информации на улице Саксаганского задержали одного из нападавших, а его сообщников – неподалеку от Центрального железнодорожного вокзала. Все фигуранты задержаны.

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Это – уроженцы города Харькова, Ворзеля и житель Черкасской области, 1975, 1995 и 1992 годов рождения. Кроме того, сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления полиции установили, что 45-летний харьковчанин ранее судим за совершение грабежа. Он в прошлом году освободился из мест лишения свободы, сразу совершил преступление и в настоящее время находится под следствием.

Полицейские изъяли вещественные доказательства: мобильный телефон, деньги, ноутбук и медицинское оборудование. По данному факту начато уголовное производство по части 4 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление причастности задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

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Ранее в Киеве суд огласил приговор двум ранее судимым злоумышленникам по обвинению в совершении разбойных нападений, сообщает прокуратура столицы. Установлено, что осенью 2019 года указанные лица совершили два разбойных нападения на прохожих, отобрав у них деньги, ювелирные украшения и мобильные телефоны.

Недавно мы сообщали о том, что суд избрал меру пресечения пятерым разбойникам, которые 20 марта напали на предпринимателя и под угрозой оружия отобрали у него 2,8 миллиона гривен. Дерзкие фигуранты подстерегли потерпевшего возле банка на ул. Мечникова в центре Киева. Угрожая пистолетом и ножом, нападавшие завладели сумкой предпринимателя, в которой находилась крупна сумма денег.

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