В Киеве разбойники с оружием украли у спекулянтов 100 тысяч медмасок

Столичные правоохранители задержали группу разбойников, которые под угрозой оружия украли 13 марта у предпринимателей 100 тысяч медицинских масок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

По словам обворованных предпринимателей, они скупали на сумму около 1 миллиона гривен в течение нескольких недель медицинские маски в разных местах и через знакомых решили их продать. Однако спекулянтов опередили. Во время встречи с покупателями и перегрузки масок в их авто, на место подъехал автомобиль, из которого выбежала группа мужчин в спецодежде и с пистолетами. Представившись работниками Службы безопасности Украины (СБУ) и угрожая оружием, мужчины положили пострадавших на землю, догрузили товар и без каких-либо объяснений разъехались.

Правоохранители установили трех причастных к преступлению лиц и задержали их. Разбойниками оказались жители Киева и Киевской области в возрасте от 26 до 42 лет, которые не имеют отношения к правоохранительным органам и совершили преступление с целью завладения дефицитными медицинскими масками для их последующей перепродажи.

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Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК Украины, и избрании меры пресечения. Также полиция продолжает устанавливать других лиц, причастных к нападению.

Напомним, с 12 марта все столичные детсады, школы и университеты ушли на карантин.

Также 16 марта стало известно об ужесточении карантинных мер. В городе должны закрыться бары, кафе, рестораны, спортивные комплексы и метро. Будут работать банки, АЗС, продуктовые магазины и аптеки.

Также смотрите, как в городе проходит дезинфекция жилых домов.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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