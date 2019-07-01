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В Киеве разыскивают 16-летнюю девушку

1 июля, 11:39

Шестнадцатилетняя девушка ушла из дома вчера и пока что не вернулась

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv/
Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv/.

Столичные правоохранители сообщают о розыске 16-летней девушки Марии Лазаренко. Как указано на странице "Розыск детей" в Facebook, 30 июня она ушла из дома и не вернулась.

По данным правоохранителей, на вид ей 15-16 лет, рост 157-160 см, худощавое телосложение, волосы светлые.

Она была одета в кофту белого цвета и синие джинсы.

Напомним, что в позапрошлом месяце в Переяславе-Хмельницком Киевской области произошла трагедия с ребенком – полицейские, стреляя по банкам, попали в голову мальчику, гуляющему неподалеку. Ребенок впоследствии умер, а полицейских отстранили от службы и отправили под стражу.


Также мы сообщали о страшном убийстве в Одесской области, где было найдено тело 11-летней Даши Лукьяненко, пропавшей за несколько дней до этого. После напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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Тег Киев, дети, розыск

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