В Киеве разыскивают 16-летнюю девушку

Шестнадцатилетняя девушка ушла из дома вчера и пока что не вернулась

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv/.

Столичные правоохранители сообщают о розыске 16-летней девушки Марии Лазаренко. Как указано на странице "Розыск детей" в Facebook, 30 июня она ушла из дома и не вернулась.

По данным правоохранителей, на вид ей 15-16 лет, рост 157-160 см, худощавое телосложение, волосы светлые.

Она была одета в кофту белого цвета и синие джинсы.

Напомним, что в позапрошлом месяце в Переяславе-Хмельницком Киевской области произошла трагедия с ребенком – полицейские, стреляя по банкам, попали в голову мальчику, гуляющему неподалеку. Ребенок впоследствии умер, а полицейских отстранили от службы и отправили под стражу.

Также мы сообщали о страшном убийстве в Одесской области, где было найдено тело 11-летней Даши Лукьяненко, пропавшей за несколько дней до этого. После напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве разыскивают 16-летнюю девушку". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"