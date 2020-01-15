В Киеве разыскивают женщину, выбросившую новорожденную девочку в мусорник (видео)

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Столичные полицейские сообщили подробности ЧП на улице Героев Сталинграда, где в мусорном контейнере возле жилого дома нашли тело новорожденной девочки.

По данным копов, в полицию обратился прохожий, который увидел пакет с ребенком в мусорном баке. Внешних признаков насильственной смерти на теле ребенка не было обнаружено. Причина смерти будет установлена ​​после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия. В частности, устанавливается наличие записей камер видеонаблюдения, которые находятся неподалеку, и готовятся запросы в родильные дома и больницы. Правоохранители пытаются найти женщину, которая родила ребенка, а также установить причины и обстоятельства его смерти.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Правоохранители обратились за помощью к гражданам: в раскрытии этого правонарушения поможет информация о женщинах, которые находились на 8-9 месяце беременности; беременных женщинах, которые говорили о том, что ребенок не желателен; женщинах на последних сроках беременности, которые несколько дней не выходят из дома на улицу.

Ранее журналисты "Сегодня" разыскали мужчину, который спас новорожденного, оставленного в сумке под открытым небом на детской площадке в Киеве. Так, Роман около полуночи возвращался домой и услышал звуки, доносившийся из темноты. Сначала подумал: это котенок, и когда подошел ближе, увидел сумку с младенцем. Ребенок плакал.

Также напомним, что в столице мать-"кукушка" бросила детей ночью на улице, потому что они ей мешали. Двух девочек в коляске нашли прохожие возле дома на ул. Ванды Василевской в Шевченковском районе.

Также сообщалось, что в Запорожье в мусорном баке нашли тело новорожденного.

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