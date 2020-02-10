Ураганный ветер и метели: в Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине в понедельник, 10 февраля, ухудшится погода – на страну обрушится ураганный ветер. В Карпатах и вовсе ожидаются метели, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"Днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах значительный мокрый снег, метели (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.
Сильнее всего ветер будет в западных областях – 25-30 м/с. А на высокогорье Карпат его скорость будет достигать 35-40 м/с. В связи с этим объявлен II уровень опасности (оранжевый – Ред.).
Не обойдет непогода Киев и Киевскую область. В столичном регионе порывы ветра будут со скоростью 15-20 м/с. Спасатели объявили тут I уровень опасности (желтый – Ред.).
Ранее новости "Сегодня" уже показывали фото и видео того, что натворила непогода на Донбассе. Ветер валил деревья, а автомобили застревали в снежных сугробах. В ГСЧС в Донецкой области рассказали, что высота снежного покрова достигала 16 см, а в Волновахском районе выпало до 50 см снега.
Смотрите также фото и видео последствий непогоды в Днепре. Застрявшие машины на дорогах и поваленные деревья, без света остались около 20 населенных пунктов.
Все подробности в спецтеме Непогода в Украине
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