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В Киеве серьезное ДТП с полицейскими, пострадали 4 человека: появилось видео

10 ноября, 07:51

Автомобиль полиции спешил по вызову и его не заметил водитель иномарки

/ Фото: Информатор

После того, как под Киевом BMW протаранил четыре машины, в столице снова случилась серьезная авария, в которую попала и автомобиль полицейских. В итоге пострадали четыре человека.

Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло на пересечении улиц Щусева и Берлинского. По предварительной информации, Audi двигался по улице Берлинского на зеленый свет светофора, когда в него влетел полицейский автомобиль, который ехал на вызов. Однако далее показания участников аварии расходятся.

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Водитель иномарки говорит, что полиция ехала только с включенными проблесковыми маячками, которые он не сразу заметил из-за забора. Однако полицейские утверждают, что ехали также с включенными звуковыми сигналами.

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Фото: архив

В ДТП сильно пострадала передняя часть полицейского автомобиля, а у Audi серьезные повреждения левого бока. Стало известно, что в результате столкновения пострадали два полицейских, а в иномарке – женщина и ребенок. Травмы оказались несерьезными.

Скриншот
Фото: "Информатор"

Напомним, в субботу, 9 ноября, в Киеве девушка-водитель за полчаса устроила сразу два ДТП. Прибывшим копам женщина рассказала, что первый раз села за руль.

Как сообщали новости "Сегодня", за девять месяцев 2019 года в Украине произошло больше сотни тысяч аварий. В частности, общее количество ДТП выросло на 6,2% (за девять месяцев 2018 года было зафиксировано 108 070 аварий). В результате этих ДТП погибли 2369 человек.

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