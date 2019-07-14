В Киеве сгорел дотла пассажирский автобус: спасатели назвали вероятную причину

Чтобы потушить транспорт, полиция перекрывала движение на участке улицы













В Киеве на улице Борщаговской произошло возгорание в автобусе Ikarus, припаркованном на обочине. Пожарные предположили, что автобус подожгли, сообщает Информатор.

Отмечается, что инцидент произошел 14 июля. около 4:50.

По словам сотрудников ГСЧС, гореть Ikarus начал со стороны передней двери. На полную ликвидацию возгорания у пожарных ушло около часа. Чтобы потушить пожар, полицейским пришлось на некоторое время перекрыть движение на данном участке улицы. Однако, огонь практически полностью уничтожил автобус.

Очевидцы сообщили, что еще до приезда пожарных на противоположной стороне улицы они видели не совсем адекватного мужчину, возрастом до 40 лет, в камуфляжных штанах, рубашке и кепке. Он кричал в сторону Ikarus, а приехавшим на происшествие спасателям сказал: "Не тушите, так ему и надо".

Сгоревший автобус принадлежал частному лицу. Сейчас правоохранители устанавливают личность владельца. Детали происшествия установит следствие.

Напомним, на бульваре Леси Украинки в центре столицы в среду, 10 июля, загорелся седан Maserati Quattroporte. По неустановленной пока причине огонь возник под капотом итальянского авто.

Кроме того, мы сообщали, что в Днепровском районе Киева автомобиль Hyundai на полном ходу врезался в маршрутный автобус "Богдан" и начал гореть. В результате аварии пострадали две женщины-пассажирки автобуса: от удара они упали и разбили стекло. Также пострадал водитель Hyundai.

Кроме того, 3 июля, произошел пожар на территории новостройки в центре Киева.

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