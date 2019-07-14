Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве сгорел дотла пассажирский автобус: спасатели назвали вероятную причину

14 июля, 09:35

Чтобы потушить транспорт, полиция перекрывала движение на участке улицы

В Киеве на улице Борщаговской произошло возгорание в автобусе Ikarus, припаркованном на обочине. Пожарные предположили, что автобус подожгли, сообщает Информатор.

Отмечается, что инцидент произошел 14 июля. около 4:50.

По словам сотрудников ГСЧС, гореть Ikarus начал со стороны передней двери. На полную ликвидацию возгорания у пожарных ушло около часа. Чтобы потушить пожар, полицейским пришлось на некоторое время перекрыть движение на данном участке улицы. Однако, огонь практически полностью уничтожил автобус.

Очевидцы сообщили, что еще до приезда пожарных на противоположной стороне улицы они видели не совсем адекватного мужчину, возрастом до 40 лет, в камуфляжных штанах, рубашке и кепке. Он кричал в сторону Ikarus, а приехавшим на происшествие спасателям сказал: "Не тушите, так ему и надо".

Сгоревший автобус принадлежал частному лицу. Сейчас правоохранители устанавливают личность владельца. Детали происшествия установит следствие.

Напомним, на бульваре Леси Украинки в центре столицы в среду, 10 июля, загорелся седан Maserati Quattroporte. По неустановленной пока причине огонь возник под капотом итальянского авто.

Кроме того, мы сообщали, что в Днепровском районе Киева автомобиль Hyundai на полном ходу врезался в маршрутный автобус "Богдан" и начал гореть. В результате аварии пострадали две женщины-пассажирки автобуса: от удара они упали и разбили стекло. Также пострадал водитель Hyundai.

Кроме того, 3 июля, произошел пожар на территории новостройки в центре Киева.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег автобус, Киев, пожар, спасатели, возгорание, поджег, борщаговская, ГСЧС

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве сгорел дотла пассажирский автобус: спасатели назвали вероятную причину". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

История поджога девушки в Запорожье: "самый любимый муж" и смертельная ревность

Вчера, 11:25

"Сегодня" связалась с друзьями Анастасии Ковалевой и узнала, каким она была человеком

Пассажирский автобус съехал в ущелье в Пакистане: 12 человек погибли

12 июля, 11:29

Органы правопорядка устанавливают причину инцидента

В Киеве на ВДНХ во время Atlas Weekend произошел пожар

12 июля, 10:06

В одном из павильонов ВДНХ загорелся мусор

Умерла девушка, которую поджег жених в Запорожье

11 июля, 03:47

Перед этим Ковалева пережила 2 операции

Мать душегуба Даши Лукьяненко ошарашила правдой о сыне

Против насекомых: 10 комнатных растений в вашем доме

Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых

Как мужчины убивают своих жен

Громкое поражение Джошуа обернулось для него неожиданностью

В центре Днепра на глазах у жены и прохожих умер мужчина

Комаров женился на красавице из Днепра Александре Кучеренко

Зеленский провел тайную встречу в Брюсселе: всплыли детали

Разбушевавшаяся стихия: ТОП удивительных фото непогоды в Днепре

А где же мышцы? Узелков удивил поклонников видом на фото

15 красавиц российского кино

Вафельницы, которые хотят все женщины! Со скидкой в городе

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

Сегодня, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

Сегодня, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

Украина и Молдова: как будут развиваться отношения после политического кризиса

Вчера, 07:51

К решению проблемных украинско-молдавских вопросов Украине необходимо подходить еще и с позиции сдерживания российского влияния в Молдове

Летнего зноя не ждите: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 15 июля дожди с грозами везде, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей

Остановилось сердце легенды российского кино

8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку

Как правильно пить воду, чтобы похудеть
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь