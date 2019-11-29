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В Киеве скорая столкнулась с Subaru: видео с места ДТП

29 ноября, 10:13

Информация о пострадавших уточняется

В Киеве утром в пятницу, 29 ноября, машина скорой помощи столкнулась с Subaru на площади Валерия Марченко, на Нивках. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

На данный момент информация о пострадавших уточняется, также пока не сообщается, были ли в скорой пациенты.

/ Фото: dtp.kiev.ua

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В связи с аварией наблюдается большая пробка со стороны Виноградаря в сторону станции метро "Нивки".

Напомним, в октябре в Киеве на перекрестке бульвара Перова и проспекта Ватутина произошло ДТП с участием кареты скорой помощи: двое человек погибли, пятеро пострадали.

Позже стали известны и подробности трагедии. Как рассказали новостям "Сегодня" в пресс-службе киевского главка полиции, в карете скорой, кроме водителя и двух фельдшеров, находилась семья – ребенок с отцом и матерью. "После аварии они отказались от госпитализации, а вот 60-летний водитель погиб от полученных травм. Кроме того, уже в больнице умерла и 23-летняя фельдшер. Водитель автомобиля Peugeot получил травму ноги. Следствие устанавливает причины ДТП", – рассказали нам в пресс-службе киевской полиции.

Кроме того, на пересечении улиц Антоновича и Жилянской перевернулась "скорая".

Відео: Патрульна поліція Києва

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Киев авария ДТП скорая ветпомощь

Источник: Сегодня

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