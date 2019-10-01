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В Киеве Smart насмерть сбил пенсионера

1 октября, 13:32

Удар был несильный, однако, упав, мужчина ударился головой

В киевском дворе в понедельник, 30 сентября, насмерть сбили пенсионера. Он возвращался из магазина с пакетом продуктов.

82-летний мужчина уже подходил к дому и начал переходить придомовой выезд, однако не посмотрел на проезжую часть. Ступил из-за припаркованных машин именно под колеса Smart, который выезжал со двора. Удар был несильный, однако, упав, мужчина ударился головой. Бригада скорой была уже бессильна.

Ранее новости "Сегодня" писали, что недалеко от Национального авиационного университета произошла авария при участии Honda и Hyundai.

Напомним, на парковке ТРЦ Lavina в ночь на субботу, 28 сентября, водитель Volkswagen, решив подрифтовать, сбил двоих пешеходов и врезался в Opel, Toyota и Fiat. В результате столкновения, как сообщили очевидцы, два человека, в которых въехал водитель легковушки, на метр подлетели вверх.

Кроме того, в Одесской области на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское произошла страшная авария – грузовик врезался в маршрутку, переполненную пассажирами. В результате аварии погибли девять человек.

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Киев ДТП гибель

Источник: Сегодня

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