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В Киеве снова прорвало трубу: парковку затянуло паром

4 февраля, 15:32

Александр Марущак

Авария произошла на улице Зодчих 58-а

Фото: Атлетик‎ для Оголошення Борщагівки

Фото: Атлетик‎ для Оголошення Борщагівки

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В Киеве на улице Зодчих 58-а сегодня, 4 февраля, произошла авария на теплосети. Пользователи социальных сетей пишут, что парковку возле торгового центра заливает кипятком.

В КП "Киевтеплоэнерго" сайту "Сегодня" сообщили, что автомобили не заливало кипятком.

"Это было еще утром. Автомобили на парковке не заливало кипятком. Вытекания теплоносителя на поверхность не было, был только густой пар. Ремонтные работы по указанному адресу ведутся без отключения пользователей от тепла", – пояснили нам в "Киевтеплоэнерго".

Напомним, что в прошлом месяце на улице Антоновича в Киеве возле торгового центра Ocean Plaza близ станции метро "Лыбедская" прорвало магистральный трубопровод, и кипяток хлынул на проезжую часть и в ТЦ, в котором находились люди. Пять человек пострадали, их госпитализировали.

Подробнее о чрезвычайном происшествии смотрите в сюжете:

Новости "Сегодня" писали, что причиной аварии на улице Антоновича коммунальщики назвали изношенность сетей.

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Киев ЖКХ прорыв трубы

Источник: Сегодня

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