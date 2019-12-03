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В Днепре поймали двух подростков, которые "заминировали" 18 школ и гимназий

3 декабря, 18:20

Шутникам грозит до восьми лет лишения свободы

В Днепре поймали двух подростков, которые накануне сообщили о минировании 18 школ и гимназий – в Днепре и Каменце-Подольском. Полицейские изъяли технику, с которой рассылались ложные сообщения. Теперь озорникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Стоит отметить, что волна ложных минирований приобретает какой-то абсурдный оттенок. Совсем недавно неизвестный "заминировал" сразу весь Киев.

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Также мы сообщали о том, как полицейские Киева два дня подряд получали анонимные сообщения о массовых "минированиях". 19 сентября пришлось перепроверить на наличие взрывчатки более полусотни объектов в Киеве: это 11 детсадов, 8 медучреждений, 20 жилых домов, 22 ТРЦ, мосты и госучреждения.

Именно поэтому в Украине идет активная борьба с "лжеминерами". Телефонные террористы регулярно поднимают по тревоге экстренные службы. Не так давно под "горячую руку" минера попали четыре университета в Днепре. И правоохранительные органы регулярно ловят тех, кто устраивает ложные минирования. Так совсем недавно СБУ разоблачила двоих "минеров" в Киеве и Николаеве. Один из подозреваемых оказался студентом, а второй – обвиняемым в судебном процессе.

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Днепр подростки минирование Каменец-Подольский заминировал ложные сообщения ложное минирование

Источник: Сегодня

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