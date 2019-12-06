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В Николаеве "заминировали" все школы: учеников и персонал эвакуировали

6 декабря, 10:21

В школах сейчас работают полиция и взрывотехники

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

Николаев накрыла волна "минирований" – террористы сообщили, что во всех школах города заложили взрывчатку. Об этом сообщает местное издание "Николаевские новости".

По данным издания, электронное письмо с сообщением о минировании пришло 6 декабря в 8:30. Неизвестные написали, что взрывы прогремят в 9:00. К счастью, его пока не произошло.

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Весь персонал и учеников учебных заведений эвакуировали. В школах сейчас работают полиция, взрывотехники, спецслужбы. Учебный процесс пока прекратили, а дети пока на улице. Копы сейчас ищут "минеров".

Также мы сообщали о том, как полицейские Киева два дня подряд получали анонимные сообщения о массовых "минированиях". 19 сентября пришлось перепроверить на наличие взрывчатки более полусотни объектов в Киеве: это 11 детсадов, 8 медучреждений, 20 жилых домов, 22 ТРЦ, мосты и госучреждения. Аналогичное сообщение поступило 20 сентября — и снова для проверок пришлось привлекать кинологов, взрывотехников, киберполицию,

Подробности о минированиях в столице смотрите в сюжете:

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