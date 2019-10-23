В Киеве со второго этажа торгового центра упал ребенок

Фото: kiev.informator.ua

В Киеве, где недавно произошел жуткий случай, в торговом центре "Метрополис" с высоты второго этажа упал восьмилетний мальчик. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел 22 октября около 16:30 по адресу улица Маршала Малиновского, 12а. Как рассказали полицейские, в торговом центре с мальчиком женщина была его мать. Чтобы помочь упавшему с высоты второго этажа ребенку, на место вызвали медиков.

Пострадавший остался жив. Мальчика с травмами госпитализировали в Охматдет.

Ранее сообщалось, что недавно в Киевской области за сутки из окон выпали двое детей. В частности, в городе Вишневом инцидент произошел из-за неосторожности матери, которая вышла на лестничную площадку, оставив ребенка одного в квартире.

А в Кременчуге в шаге от трагедии оказался маленький мальчик. Шестилетнего ребенка сняли с подоконника открытого окна на пятом этаже. Мальчика увидели прохожие, которые сразу вызвали спасателей и полицию. Взрослых на тот момент в квартире не было.

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