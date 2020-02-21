В Киеве сожгли машину "герою парковки": полиция сообщила подробности

В Киеве задержали мужчину, которого подозревают в поджоге автомобиля "героя парковки" на улице Пироговский путь. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"В полицию Киева обратился мужчина и сообщил о том, что на улице Пироговский путь пылает его авто. Работники ГСЧС потушили машину, а правоохранители установили, что к совершению преступления причастен местный житель", - говорится в сообщении.

Он объяснил полиции, что ему не понравилось место, которое владелец машины выбрал для парковки автомобиля, а именно прилегающую к его дому территорию. Тогда он взял канистру с горючим, облил им машину и поджег ее.

Злоумышленника задержали. Это – 55-летний ранее не судимый уроженец Сумской области.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 170 000 гривен. Злоумышленнику грозит до десяти лет заключения.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Ранее мы писали, что в центре Киева устроили рейд на "героев парковки". Кроме того, в столице начали бороться с неправильной парковкой машин – за нарушение правил автомобили будут забирать на штрафплощадку. Владельца неправильно припаркованной машины инспекторы ждут 10 минут и, если он не появляется, вызывают спецтранспорт. При этом нарушителей в центре Киева – хоть пруд пруди.

Также новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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