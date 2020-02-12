В Киеве спецназ со стрельбой останавливал вооруженного водителя

В Киеве, где ранее двое мужчин на кроссовере устроили гонки, после погони и стрельбы по колесам авто был задержан иностранец, который пытался скрыться от правоохранителей, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"В столице спецназовцы стреляли по колесам, чтобы остановить вооруженного водителя-беглеца", – сообщают на странице полиции Киева в Facebook в среду вечером.

По информации правоохранителей, во время отработки территории Днепровского района работники полка полиции особого назначения № 1 остановили автомобиль на Броварском проспекте для проверки документов и осмотра транспортного средства.

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"Приблизившись к машине, правоохранитель заметил в салоне предмет, похожий на пистолет. Во время общения с работниками полиции водитель заметно нервничал и, игнорируя их вопросы, нажал на педаль газа и начал убегать", – сказано в сообщении.

Один из спецназовцев запрыгнул в машину правонарушителя и пытался его остановить. Наряд полиции организовал преследование. На предупреждение правоохранителей о применении табельного огнестрельного оружия для остановки машины водитель не отреагировал. Тогда "спецназовцы сделали несколько выстрелов по колесам автомобиля. Злоумышленника остановили на мосту Метро. Им оказался гражданин другого государства, 1981 года рождения", отметили в полиции.

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D салоне задержанного обнаружили предмет, "похожий на пистолет", который в дальнейшем отправят на экспертизу. "В результате применения оружия никто не пострадал", – подчеркнули в пресс-службе.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. Проводятся следственные действия.

Ранее новости "Сегодня" писали, что киевская полиция с чрезвычайными усилиями задержала водителя элитной BMW X5, который совершил аварию, а потом сбежал с места инцидента на большой скорости.

Также мы сообщали, что в Ужгороде полицейские устроили погоню за водителем микроавтобуса Volkswagen. Нарушитель ПДД, пытаясь скрыться от правосудия, выехал на оживленную дорогу.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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