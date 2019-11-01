В Киеве столкнулись Range Rover и Chevrolet: внедорожник перевернулся

В Киеве возле станции метро "Осокорки" столкнулись внедорожник и легковушка. От удара Range Rover перевернулся, сообщает "Информатор".

ДТП произошло около 09:43 на проспекте Николая Бажана. Как рассказали копы, оба автомобиля ехали в соседних рядах по проспекту в сторону выезда из Киева. Но перед путепроводом Range Rover начал менять ряд, и сзади в него врезался Chevrolet. Удар был настолько сильным, что внедорожник опрокинулся на крышу, а легковушку развернуло.

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Пассажира Range Rover осматривали медики. На месте работали патрульные и "скорая". Все детали ДТП выясняются.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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