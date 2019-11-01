Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,82
27,68

В Киеве столкнулись Range Rover и Chevrolet: внедорожник перевернулся

1 ноября, 13:43

ДТП произошло возле станции метро «Осокорки», появилось видео

В Киеве возле станции метро "Осокорки" столкнулись внедорожник и легковушка. От удара Range Rover перевернулся, сообщает "Информатор".

ДТП произошло около 09:43 на проспекте Николая Бажана. Как рассказали копы, оба автомобиля ехали в соседних рядах по проспекту в сторону выезда из Киева. Но перед путепроводом Range Rover начал менять ряд, и сзади в него врезался Chevrolet. Удар был настолько сильным, что внедорожник опрокинулся на крышу, а легковушку развернуло.

Реклама

Пассажира Range Rover осматривали медики. На месте работали патрульные и "скорая". Все детали ДТП выясняются.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

В тренде
Что происходит с пробками в Киеве: отвечает Максим Бахматов, онлайн-трансляция

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев ДТП фото видео столкновение легковушки

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Названа причина смога в Киеве: специалисты провели замеры воздуха
Названа причина смога в Киеве: специалисты провели замеры воздухаДругие новости
На въезде в Киев произошло смертельное ДТП: появились фото и видео
На въезде в Киев произошло смертельное ДТП: появились фото и видеоПроисшествия
В Киеве обнаружили два источника радиации: фонит в 2,5 тысячи раз больше нормы
В Киеве обнаружили два источника радиации: фонит в 2,5 тысячи раз больше нормыПроисшествия
Из аэропорта
Из аэропорта "Киев" срочно эвакуируют пассажиров: стали известны причиныПроисшествия
В Киеве копы накрыли бордель в массажном салоне: появилось видео
В Киеве копы накрыли бордель в массажном салоне: появилось видеоПроисшествия
В Киеве со второго этажа торгового центра упал ребенок
В Киеве со второго этажа торгового центра упал ребенокПроисшествия

Новости партнеров

Loading...
загрузка...