В Киеве столкнулись шесть автомобилей: появились фото и видео

В Киеве на Брест-Литовском шоссе произошли два масштабных ДТП с участием шести автомобилей. Об этом сообщает "Информатор".

Все это произошло 2 ноября в промежутке с 01:30 до 02:00. Как рассказал один из участников ДТП, по шоссе в сторону центра города ехал Mercedes Viano, а за ним на высокой скорости на "лысой" резине летел Mercedes W220. Вторую машину занесло, и он врезался в первую, а потом в отбойник. Спустя несколько минут на промежутке дороги между W220 и Viano столкнулись BMW и Renault. В результате Renault "догнал" минивэн, а BMW оказался в отбойнике. Через некоторое время, проезжая мимо этой аварии, столкнулись Volkswagen и еще один Renault.

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Когда на место приехали копы, участники аварий долгое время не могли объяснить, что произошло. Позже стало понятно, что водители Mercedes W220 и BMW незаметно убежали с места инцидента. По словам водителя Viano, водитель W220 был очень пьян, а скорость его машины превышала 130 километров в час.

На месте работала скорая помощь. Медики, оказав помощь пострадавшим, вскоре уехали. Из-за масштабного ДТП две полосы движения на Брест-Литовском шоссе были перекрыты.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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