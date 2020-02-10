В Киеве студент из Китая потерял сознание в университете (видео)

По словам очевидцев, с этажа, где произошло ЧП, вывели других студентов

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В Киеве 10 февраля студент из Китая потерял сознание в коридоре учебного заведения. По данным паблика "Киев Оперативный", ЧП произошло в Национальном авиационном университете.

"Прямо сейчас в НАУ студенту из Китая стало плохо, и он потерял сознание. На место срочно направили врачей, а других студентов по чуть-чуть выводят из этого этажа. Вряд ли это оно, но лучше перестраховаться", – говорится в сообщении.

Также возле корпуса, в котором стало плохо студенту, заметили машину скорой помощи.

Позже в соцсетях появилась информация о том, что декан университета запретил ходить студентам на 11 этаж 8-го корпуса НАУ, так как есть опасения в связи с эпидемией коронавируса в Китае.

Напомним, среди людей, которые заразились новым типом коронавируса на борту японского круизного лайнера Diamond Princess, обнаружили второго гражданина Украины. Согласно полученным 10 февраля результатам анализов 439 пассажиров и членов экипажа стало известно еще о 66 инфицированных людях на борту. Таким образом, совокупное количество людей с вирусом 2019-nCoV на корабле составляет 135.

Первым гражданином нашей страны, у которого обнаружили новый коронавирус, оказался 20-летний парень, о котором стало известно накануне.

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