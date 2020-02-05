На лайнере в Японии ищут коронавирус: на борту есть украинцы

На круизном судне Diamond Princess в Иокогаме может быть не менее 20 граждан Украины

/ Фото: Flickr

Среди тысяч пассажиров японского круизного лайнера Diamond Princess, на котором объявили карантин из-за обнаружения коронавируса, находятся десятки украинских граждан.

Об этом 5 февраля сообщило "Радио Свобода", ссылаясь на источники на борту судна. По данным журналистов, запертыми на лайнере оказались не менее 20 украинцев.

В посольстве Украины в Японии эту информацию пока что не комментировали.

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Напомним, что Diamond Princess с 3 февраля стоит на рейде у японского порта Иокогама. На его борту находятся около 3,7 тысячи пассажиров.

В плавание по маршруту Иокогама – Кагосима – Гонконг – Окинава – Иокогама оно отправилось еще 20 января. В Гонконге на берег сошел инфицированный коронавирусом 2019-nCoV пожилой пассажир, и к окончанию круиза у нескольких пассажиров началось недомогание.

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В итоге анализы показали наличие коронавируса как минимум у 10 пассажиров, сообщили в Минздраве Японии. Есть ли среди них украинцы, неизвестно. Сообщается, что заразились двое граждан Австралии, три пассажира из Гонконга, один американец и филиппинский член экипажа.

Чтобы предотвратить распространение инфекции, остальных пассажиров и команду попросили в течение 14 дней оставаться на судне и не покидать свои каюты. Их проживание на лайнере будет бесплатным.

Если вы, ваши знакомые или близкие оказались на борту судна Diamond Princess, вы можете рассказать об этом редакции "Сегодня" в комментариях под этой статьей либо в форме обратной связи.

Напомним, на данный момент число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV на материковой части Китая превысило 23,6 тыс. человек, скончался 491.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений"

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