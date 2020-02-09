На лайнере Diamond Princess коронавирусом заразился украинец

Круизное судно пребывает в карантине в японском порту

/ Фото: Reuters

На лайнере Diamond Princess опасным коронавирусом заболел первый украинец. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на японские власти.

По последним данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии поступило сообщение о обновленном количестве заразившихся, однако их национальность не указывалась.

7 февраля сообщалось, что количество заболевших на борту корабля достигло 61.

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Ранее стало известно, что на круизном лайнере в Японии нашли коронавирус. Анализы сначала показали наличие коронавируса как минимум у 10 пассажиров, сообщили в Минздраве Японии.

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Напомним, что Diamond Princess с 3 февраля стоит на рейде у японского порта Иокогама. На его борту находятся около 3,7 тыс. пассажиров. Судно определили на карантин как минимум на две недели.

В Китае количество инфицированных достигло 37,1 тысяч человек, число летальных исходов возросло до 811.

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