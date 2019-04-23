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В Киеве суд отпустил под залог киллера, готовившего убийство

Сегодня, 15:23

Мужчину с двумя другими злоумышленниками задержали в районе села Иванковичи

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua.

Столичный суд отпустил под залог злоумышленника, который планировал убийство. Он был задержан еще с двумя преступники в районе села Иванковичи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

"Двум участникам группы Святошинский суд Киева избрал меру пресечения – содержание под стражей. Еще одному фигуранту – с правом внесения залога в сумме 192 100 гривен", - говорится в сообщении.

Сегодня указанная сумма денег была внесена.

"В ближайшее время 41-летний львовянин, который основательно подозревается в подготовке особо тяжкого преступления, будет освобожден из-под стражи", – подчеркнули в полиции.

Напомним, что задержанные готовили заказное убийство львовского криминального авторитета как месть за заказное покушение на бизнесмена. Участники группы оказали вооруженное сопротивление при задержании.

Ранее во Львове задержали молодого парня, подозреваемого в жестоком убийстве 27-летней жительницы Тернополя.

Также мы сообщали, что в одном из супермаркетов столичного ТЦ на улице Калнышевского, 2, на Минском массиве в отделе выпечки словесная перепалка между двумя покупателями закончилась трагедией.


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Тег суд, убийство, киевская область

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