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В Киеве такси попало в ДТП: есть пострадавший (фото и видео)

7 марта, 07:33

Тина Наринецкая

Иномарки не разминулись на мосту Патона

На мосту Патона в Киеве произошло очередное ДТП – дорогу не поделили автомобиль службы такси Volkswagen Jetta и Dodge Ram One. Об этом сообщает "Информатор".

Не разминулись иномарки около 21:00 6 марта. Как выяснилось, оба авто ехали в сторону левого берега. Dodge двигался по реверсивной полосе, а Volkswagen – по левой. Но время перестраивания на другую полосу машины столкнулись.

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В результате ДТП таксист получил травмы головы, а у водителя Dodge повысилось давление. На месте ДТП работали экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.

Напомним, в Киеве в ночь на пятницу, 6 марта, недалеко от станции метро "Ипподром" столкнулись два автомобиля Renault Megan. От удара машины вылетели с проезжей части на проспекте Академика Глушкова и выехали на территорию рядом расположенной заправки.

А на Осокорках в Киеве водитель Lexus вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов. В результате аварии девушка-пешеход погибла на месте инцидента. Все подробности аварии смотрите в сюжете:

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Киев ДТП такси мост патона столкновение автомобили пострадавший

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