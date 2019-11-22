В сеть попали фото давки на центральной станции метро в Киеве

После давки на станции столичного метро "Арсенальная", о причинах которой писали "Сегодня", жители Киева опубликовали фотографии давки еще на одной станции – "Льва Толстого".
Как пишет пользователь Александр Кухар в группе "Транспорт Киева", такая давка происходит ежедневно в часы пик утром и вечером.
В комментариях люди шутят, что пассажирам метро нужно выдать по автомобилю или открыть еще один выход.
Напомним, в столичном метро считают причиной очередей на станциях действие ряда факторов. В частности, это часы пик, переход города на единый билет и т.д.
Ранее новости "Сегодня" сообщали о давке и очередях на станции метро "Святошин". Напомним, что на станции "Святошин" работает только один вход со стороны заводов Антонов и АТЕК, второй до сих пор закрыт на ремонт.
Кроме того, проблемы с транспортом испытывают и жители Борщаговки, где уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.
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