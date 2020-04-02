В Киеве трое мужчин подушкой задушили знакомого (видео)

Столичные правоохранители задержали 31-летнего иностранца и 24-летнего жителя Ровенской области по подозрению в убийстве киевлянина, третий подозреваемый находится в розыске. об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"В дежурную часть Соломенского управления полиции обратилась местная жительница и сообщила, что в своей квартире на улице Ушинского она обнаружила мертвым 51-летнего квартиранта. У заявительницы снимали квартиру двое мужчин, однако другой уже не выходил на связь и его вещей в доме не было", – говорится в сообщении.

В итоге местонахождение подозреваемого установили и задержали его. Он признался в убийстве и сообщил, что с 51-летним знакомым и друзьями отдыхал, однако между ними возникла ссора. В ходе конфликта он вместе с приятелями схватил мужчину и начал душить подушкой.

Второго фигуранта дела задержали в Одессе. Оба задержанных ранее к уголовной ответственности не привлекались.

Третий подозреваемый пока что в розыске.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам уже объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что в Киеве рецидивист набросился с ножом на соседа и его друга.

Видео: Сегодня

Также новости "Сегодня" писали, что в Киеве мужчину, который убил жену лопатой, посадили на восемь лет.

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