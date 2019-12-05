В Киеве у женщины нашли наркотиков почти на полмиллиона гривен

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве копы нашли у жительницы столицы наркотиков почти на полмиллиона гривен. Как сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции, находясь на учете наркозависимых, киевлянка получала по рецепту наркосодержащие лекарства, а потом перепродавала по завышенным ценам.

В частности, правоохранителям стало известно, что женщина продает наркотики в Соломенском районе.

"Подозреваемая находится на учете наркозависимых, а поэтому регулярно по рецептам получает наркосодержащие препараты. При этом полученные лекарства женщина не принимала, а перепродавала по завышенным ценам. Полицейские установили, что она занимается изготовлением и сбытом наркотических средств растительного происхождения. Во время санкционированного обыска квартиры фигурантки правоохранители изъяли таблетки "трамадола", "бупреморфина", один килограмм марихуаны и 1,5 килограмма маковой соломки", – говорится в сообщении.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного рынка" составляет около 500 000 гривен.

Злоумышленницу, которой оказалась 45-летняя местная жительница, попадавшая в поле зрения правоохранителей за аналогичное преступление, задержали.

Фигурантке объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные повторно) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

Также мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

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