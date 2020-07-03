В Киеве улицу заливает горячей водой

Трубу прорвало так, что вода добирается к соседней улицы

В Киеве снова случилось чрезвычайное происшествие – в очередной раз прорвало трубу с горячей водой.

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Об этом сообщает Киев. Оперативный в Telegram-канале.

Как сообщается в соцсетях, ночной фонтан образовался на улице Введенской.

"Трубу с горячим водоснабжением прорвало так, что струя добивает аж до улицы Волошской", – говорится в сообщении.

Видео: Киев Оперативный

Ранее сообщалось, что на мосту Патона снова прорвало теплотрассу и поток кипятка хлынул в Днепр. В прошлый раз подобная авария произошла на мосту в марте. Тогда из-за аварии 200 жилых домов остались без горячей воды и тепла.

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Отметим, что ранее мы писали о том, прорывы на теплотрассе под мостом Патона происходят регулярно. О подобных ЧП новости "Сегодня" ранее подробно писали.

Также сообщалось, что в центре столицы из-за прорыва на теплотрассе образовался провал.

Ранее в Киеве на улице Дегтяревской, 49 произошла аварийная ситуация: из-за порыва трубопровода водоснабжения образовался провал на проезжей части, в который попало колесо грузового автомобиля. Из-за ремонта потом движение транспорта по проезжей части ограничили.

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