В Киеве улицу заливает горячей водой

В Киеве снова случилось чрезвычайное происшествие – в очередной раз прорвало трубу с горячей водой.
Об этом сообщает Киев. Оперативный в Telegram-канале.
Как сообщается в соцсетях, ночной фонтан образовался на улице Введенской.
"Трубу с горячим водоснабжением прорвало так, что струя добивает аж до улицы Волошской", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на мосту Патона снова прорвало теплотрассу и поток кипятка хлынул в Днепр. В прошлый раз подобная авария произошла на мосту в марте. Тогда из-за аварии 200 жилых домов остались без горячей воды и тепла.
Отметим, что ранее мы писали о том, прорывы на теплотрассе под мостом Патона происходят регулярно. О подобных ЧП новости "Сегодня" ранее подробно писали.
Также сообщалось, что в центре столицы из-за прорыва на теплотрассе образовался провал.
Ранее в Киеве на улице Дегтяревской, 49 произошла аварийная ситуация: из-за порыва трубопровода водоснабжения образовался провал на проезжей части, в который попало колесо грузового автомобиля. Из-за ремонта потом движение транспорта по проезжей части ограничили.
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