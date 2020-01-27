В Киеве пропала 15-летняя девочка: фото и приметы

/ Фото: Нацполиция

Деснянским УП ГУНП в г.. Киеве, где ранее нашли пропавшую 15-летнюю девочку, разыскивается несовершеннолетняя Бондарь Либерти Анатольевна 2004 г.р., которая 27.01.2020 ушла из Центра социально-психологической реабилитации для детей № 1 в г.. Киеве и до настоящего времени не вернулась.

В пресс-службе полиции рассказали, как выглядит девушка.

Приметы пропавшей: на вид 16-17 лет, рост 165 см, волосы длинные, светло-русого цвета, среднего телосложения.

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Была одета: куртка темного цвета, светло-голубые джинсы, черные угги.

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

Напомним, в Киеве на Подоле в квартире нашли убитыми двух пропавших девушек. погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Хозяйка, придя в квартиру, нашла их тела, лежащие друг на друге в шкафу. Следователи констатировали насильственную смерть – на убитых насчитали десятки ножевых ранений. Подозреваемых в жестоком убийстве задержали в Одессе 6 января.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Борисполь" под Киевом в конце июня потерялся мальчик.

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