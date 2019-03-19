В Черновцах во дворе частного дома взорвалась граната

В результате взрыва никто из людей не пострадал

Фото: Нацполиция

В Черновцах во дворе частного дома взорвалась граната //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0c2/bda/5c90c2bda5ca7.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0c2/bda/5c90c2bda5ca7.jpeg 2019-03-19T12:23:00+02:00 Запад В результате взрыва никто из людей не пострадал

В Черновцах сегодня, 19 марта, около 9:00 утра поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестные во двор соседа бросили гранату, которая взорвалась. В результате взрыва повреждены два автомобиля и окна дома. Об этом сообщают в полиции.

На место происшествия сразу выехали следственно-оперативные группы взрывотехники и кинологи. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Ранее во Львове, на улице Некрасова, в одной из квартир многоэтажного дома взорвалась граната. Из-за взрыва погиб мужчина, пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

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Также мы писали, что в Сваляве Закарпатской областимужчина во время конфликта с сожительницей взорвал гранату.

Кроме этого, мы писали, что в в Луцке в собственном дворе от взрыва гранаты погиб мужчина.

А возле Ровно на территории гостиничного комплекса в селе Колоденка прогремел взрыв. Как оказалось, со стороны автодороги неизвестные бросили на территорию парковки гранату РГД-5.

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