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В Черновцах во дворе частного дома взорвалась граната

Сегодня, 12:23

В результате взрыва никто из людей не пострадал

Фото: Нацполиция
В Черновцах во дворе частного дома взорвалась граната //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0c2/bda/5c90c2bda5ca7.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0c2/bda/5c90c2bda5ca7.jpeg Запад В результате взрыва никто из людей не пострадал

В Черновцах сегодня, 19 марта, около 9:00 утра поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестные во двор соседа  бросили гранату, которая взорвалась. В результате взрыва повреждены два автомобиля и окна дома. Об этом сообщают в полиции.

На место происшествия сразу выехали следственно-оперативные группы взрывотехники и кинологи. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Ранее  во Львове, на улице Некрасова, в одной из квартир многоэтажного дома взорвалась граната. Из-за взрыва погиб мужчина, пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Также мы писали, что в Сваляве Закарпатской областимужчина во время конфликта с сожительницей взорвал гранату.

Кроме этого, мы писали, что  в  в Луцке в собственном  дворе от взрыва гранаты погиб мужчина.  

А  возле Ровно на территории гостиничного комплекса в селе Колоденка прогремел взрыв. Как оказалось, со стороны автодороги неизвестные бросили на территорию парковки гранату РГД-5.

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Тег взрыв, граната, черновцы, пострадавшие

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