В Чугуеве возле придорожного кафе взорвалась граната

Взрывом были повреждены два автомобиля, обошлось без пострадавших

В Чугуеве возле придорожного кафе взорвалась граната 2019-03-19T11:34:00+02:00 Харьков Взрывом были повреждены два автомобиля, обошлось без пострадавших

В Харьковской области, у придорожного кафе в Чугуеве ранним утром 19 марта прогремел взрыв гранаты. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, инцидент произошел около четырех часов утра на улице Ростовской. Взрывом гранаты были повреждены автомобили "Газель" и легковушка.

На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы и специалисты взрывотехнического управления выяснили, что на участке клумбы, прилегающей к трассе Киев – Харьков – Довжанский взорвалась ручная граната РГД-5.





К счастью, обошлось без пострадавших. Вещественные доказательства с места инцидента были изъяты и направлены на исследование, а информация о нем внесена в Журнал единого учета.

Напомним, ранее в одну из школ Измаила в Одесской области учительница принесла боевую гранату. По словам педагога, она обнаружила снаряд у себя дома еще 22 года назад, а в школу принесла якобы в качестве учебного пособия.

Также мы писали о том, как на территории кафедры физического воспитания медуниверситета Ивано-Франковска полицейские обнаружили и обезвредили гранату.

Кроме того, в Запорожской области задержали мужчину, который подрался с коммунальщиком, избил соседа, а по прибытии полицейских бросил в них гранату.

Мы также писали, что в ночь на 8 января в отделении интенсивной терапии Тернопольской университетской больницы умер 42-летний местный ветеран АТО, который за неделю до этого получил тяжелые травмы во время взрыва гранаты в квартире.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Чугуеве возле придорожного кафе взорвалась граната". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.