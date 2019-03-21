В метро Харькова пьяный мужчина упал на рельсы
Житель Днепропетровской области находился в состоянии алкогольного опьянения
В харьковском метрополитене 40-летний мужчина упал на рельсы. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ ЧП Украины в Харьковской области. По данным полиции, инцидент произошел вечером 20 марта на станции "Южный вокзал".
Предварительно установлено, что житель Днепропетровской области находился в состоянии алкогольного опьянения. Как упал на рельсы, он не помнит. Мужчина получил ушиб уха, от госпитализации отказался.
Движение электропоездов не прекращалось.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений отдела полиции в метрополитене ГУНП в Харьковской области.
Ранее в метро Харькове обнаружили тело мужчины. Признаков насильственной смерти на его теле не обнаружили, сообщили в пресс-службе местной полиции.
Также мы писали, что в харьковском метрополитене десятки подростков устроили дебош из-за подорожания стоимости проезда. Юноши с целью протеста грубо нарушали общественный порядок. Полицейским удалось задержать двух 16-летних и 15-летнего участников акции. В присутствии родителей подростков опросили и отпустили.
А на станции метро "Гидропарк" в Киеве на рельсы упал человек. Травм мужчина не получил, его передали полицейским.
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