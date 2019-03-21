В метро Харькова пьяный мужчина упал на рельсы

Житель Днепропетровской области находился в состоянии алкогольного опьянения

Фото: gx.net.ua.

В метро Харькова пьяный мужчина упал на рельсы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/394/191/5c93941916272.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/394/191/5c93941916272.jpg 2019-03-21T15:44:08+02:00 Харьков Житель Днепропетровской области находился в состоянии алкогольного опьянения

В харьковском метрополитене 40-летний мужчина упал на рельсы. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ ЧП Украины в Харьковской области. По данным полиции, инцидент произошел вечером 20 марта на станции "Южный вокзал".

Предварительно установлено, что житель Днепропетровской области находился в состоянии алкогольного опьянения. Как упал на рельсы, он не помнит. Мужчина получил ушиб уха, от госпитализации отказался.

Движение электропоездов не прекращалось.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений отдела полиции в метрополитене ГУНП в Харьковской области.

Ранее в метро Харькове обнаружили тело мужчины. Признаков насильственной смерти на его теле не обнаружили, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Также мы писали, что в харьковском метрополитене десятки подростков устроили дебош из-за подорожания стоимости проезда. Юноши с целью протеста грубо нарушали общественный порядок. Полицейским удалось задержать двух 16-летних и 15-летнего участников акции. В присутствии родителей подростков опросили и отпустили.

А на станции метро "Гидропарк" в Киеве на рельсы упал человек. Травм мужчина не получил, его передали полицейским.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В метро Харькова пьяный мужчина упал на рельсы". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: depo.ua Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.