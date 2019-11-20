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Масштабная авария произошла в Киеве: есть погибшие

20 ноября, 02:17

По предварительной информации, пострадали около 10 человек

Видео: Киев Оперативный

В Киеве очень серьезное лобовое столкновение произошло на улице Зодчих около 00:15 20 ноября.

Об этом информирует Киев Оперативный в соцсетях.

Не поделили дорогу маршрутный автобус Mercedes и Toyota Rav4.

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По предварительной информации, в ДТП пострадали около 10 человек. Двое из них погибли на месте (водитель и пассажир Toyota).

Сейчас на месте ДТП работают спасатели ГСЧС, правоохранители и врачи.

Информация уточняется.

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Ранее сообщалось, что в с. Здвижевка Бородянского района в ДТП погибли четыре человека, среди которых были двое детей.

Также в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Ранее мы писали, что самая распространенная причина аварий с пострадавшими у нас в стране – превышение безопасной скорости.

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Киев авария ДТП погибшие потерпевший

Источник: Сегодня

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