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В Киеве в страшном ДТП пострадал ребенок: опубликовано видео удара

4 февраля, 16:45

Авария произошла на Харьковской площади

В сети появилось видео серьезного ДТП на Харьковской площади в Киеве, в котором пострадал двухлетний ребенок. Кадры столкновения двух машин опубликовало КП "Центр организации автомобильного движения".

Так, 3 февраля Skoda Octavia вылетела на перекресток, двигаясь в сторону Борисполя, и врезалась в Volkswagen. На видео видно, что столкновение произошло в в момент, когда машины со стороны Бортничей уже начали движение. Volkswagen от удара развернуло, Skoda проехала дальше и снесла светофорный столб.

Пострадали пассажир Skoda – двухлетний ребенок – и водитель Volkswagen.

Напомним, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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Киев ДТП харьковская площадь

Источник: Сегодня

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