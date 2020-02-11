В Киеве ветеран АТО заявил, что его избили из-за конфликта на дороге

Фото: facebook.com/mykola.voroshnov

В Киеве конфликт на дороге закончился дракой, в которой избили ветерана АТО Николая Ворошнова. Об этом пострадавший сообщил на своей странице в Facebook.

По его информации, инцидент произошел на столичных Березняках перед выездом на Дарницкий мост. Ворошнов отметил, что ехал по главной, а его пыталась "подрезать" черная машина.

"Начал ему сигналить, указывая этим свое недовольство подобным поведением на дороге. Подрезав меня, авто затормозило, из него выскочили двое. Водитель: представительной внешности, с депутатским значком на отвороте пиджака, а с пассажирского места – охранник в плаще с "ухом", который сразу "обозначил" наличие огнестрельного оружия", – написал Ворошнов.

После этого началась словесная перепалка, потом подъехало еще одно авто, из которого вышли еще два человека.

"И здесь как начало мне "прилетать" с разных сторон. Точно так же, прям "в цель". Хорошо, что устоял на ногах, потому что эти могли бы начать "поднимать" с носка... кажется, к моему большому стыду, я даже не "ответил", но это не точно... Полно "юшки", половинка зуба, ну и развалили немного губы, особенно изнутри", – подытожил Ворошнов.

Он добавил, что полицию не вызывал и не подавал заявления, но "с час просидел на сайте Верховной Рады, пытаясь найти "знакомую" морду", но не нашел.

Ранее в столице киевлянин едва не убил собственную мать и избил отчима – Игоря Панова (позывной "Хан"). Мужчина умер.

Также новости "Сегодня" писали, что в Хмельницком суд отправил под арест блогера, который издевался над ветераном АТО.

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