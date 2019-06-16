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В Киеве во дворе дома прогремел взрыв: фото, видео с места ЧП

16 июня, 09:17

Инцидент произошел на улице Тургеневской в Шевченковском районе


Видео: ГСЧС

Вскоре после мощного пожара в Вышгородском районе Киевской области, в самой столице прогремел взрыв.

Как сообщили в Государственной службе службы по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в ночь на 16 июня в одном из гаражей на улице Тургеневская в Шевченковском районе.

"По прибытию на место происшествия было установлено, что во дворе трехэтажного жилого дома, в одном из 7 кирпичных гаражей произошел взрыв неизвестного происхождения, без последующего горения. В результате взрыва 3 гаража разрушены полностью, повреждено газовую трубу и выбиты стекла окон лестничной клетки и квартир в рядом стоящем здании. Других видимых признаков разрушения конструкций дома нет", – утверждают в ГСЧС.

По предварительной информации ни погибших, ни пострадавших в результате ЧП нет.

Изначально было задействовано 9 единиц основной и специальной техники и 70 человек. На данный момент на месте случившегося продолжают ликвидировать последствия взрыва и искать возможных пострадавших.

Правоохранители занимаются установлением причины взрыва.

Напомним также о взрыве, который произошел в марте в квартире многоэтажки в Голосеевском районе. В результате случившегося погиб человек.

Кроме того, в прошлом месяце также произошел взрыв в одном из переходов торгового центра Arena-City, расположенного в самом центре Киева.

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Тег Киев, взрыв, гараж, Шевченковский район

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