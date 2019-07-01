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В Киеве во дворе жилого дома взорвался Lexus: фото и видео

1 июля, 08:30

В результате взрыва никто не пострадал

В Киеве после пожара на территории управления спецмашин "Киевгорстроя" произошло новое ЧП. Так, в ночь на понедельник, 1 июля, во дворе одного из жилых домов на Соломенке взорвался Lexus GS 300, после чего машина сгорела. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел на улице Василия Липковского, 31.

Как сообщили жильцы дома, сначала они услышали мощный хлопок и выбежали на улицу, после чего из моторного отсека элитного авто вырвался мощный столб пламени и дыма. Они вызвали спасателей, которые прибыли на место инцидента буквально через пару минут.

В результате ЧП никто не пострадал, однако в автомобиле полностью выгорел моторный отсек, повреждены лобовое стекло и салон.

Напомним, в прошлом месяце на улице Тургеневской, 16, в Шевченковском районе столицы произошел мощный взрыв, из-за которого полностью уничтожены три гаража и поврежден жилой дом. По факту взрыва в полиции открыто уголовное производство.


Видео: ГСЧС

Напомним также о взрыве, который произошел в марте в квартире многоэтажки в Голосеевском районе. В результате случившегося погиб человек.

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Тег Киев, взрыв, lexus

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