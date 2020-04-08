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В Киеве во время драки ударили ножом в грудь 19-летнего парня

8 апреля, 15:12

Наталья Руда

Подозреваемый оказался 21-летним жителем Киевской области

В Киеве на Чоколовском бульваре молодой парень во время драки ударил ножом в грудь 19-летнего жителя столицы. Пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

По данным копов, в Соломенском районе возник конфликт между двумя компаниями.

"Во время стычки злоумышленник достал из кармана нож и ударил им потерпевшего. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в совершении преступления и задержали его", – говорится в сообщении.

Задержанным оказался житель Киевской области 1999 года рождения, ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в столичном троллейбусе ранее произошла поножовщина.

Кроме того, в Белой Церкви мужчина с ножом напал на людей возле АЗС и ранил троих из них. Инициатор конфликта получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а все трое товарищей – ножевые ранения различной степени тяжести.

А в Чернигове напали на коммунальщика – мужчину несколько раз ударили ножом.

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Киев драка поножовщина резня Чоколовка

Источник: Сегодня

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