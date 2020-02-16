Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,59

В Киеве во время празднования дня рождения парень упал с 8 этажа и выжил

16 февраля, 20:26

Его с травмами госпитализировали в больницу

В Оболонском районе Киева, где ранее мужчина выпал из многоэтажки вместе с окном, на улице Героев Днепра произошел несчастный случай. В результате падения из окна девятиэтажного жилого дома пострадал молодой парень. Его госпитализировали в больницу.

Все случилось в ночь на 15 февраля. Об этом сообщает Информатор.

Предварительно полицейские выяснили, что в квартире на восьмом этаже компания ребят отмечала день рождения. Когда один из парней вышел на балкон, чтобы поговорить с девушкой, он выпал из окна. Что именно произошло — неизвестно.

К счастью, после падения с восьмого этажа пострадавший остался жив. Его с травмами госпитализировали в больницу. Предполагается, что парень находился в состоянии алкогольного опьянения. Подробности случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что под Киевом шестилетний ребенок выпал из окна . Это произошло в Киево-Святошинском районе, где мальчик упал с третьего этажа.

А в Борисполе за сутки с перерывом в несколько часов два малолетних ребенка выпали из окон .

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

падение парень выпал окно Оболонский район

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Драма ко Дню влюбленных: в Киеве девушка жестко отомстила парню – новые подробности
Драма ко Дню влюбленных: в Киеве девушка жестко отомстила парню – новые подробностиПроисшествия
Моет перила, чистит улицы: как наказали вандала с Аллеи художников в Киеве (видео)
Моет перила, чистит улицы: как наказали вандала с Аллеи художников в Киеве (видео)Происшествия
Изнасилование женщины в Киеве на глазах у ребенка: дело отдали в суд
Изнасилование женщины в Киеве на глазах у ребенка: дело отдали в судПроисшествия
До приезда врачей не дожил: в Киеве зарезали мужчину (фото)
До приезда врачей не дожил: в Киеве зарезали мужчину (фото)Происшествия
Подозреваемая в причастности к организации убийства Павла Шеремета прошла полиграф: результаты
Подозреваемая в причастности к организации убийства Павла Шеремета прошла полиграф: результатыПроисшествия
В Киеве с торгового центра рухнуло огромное стекло: спасатели озвучили причину
В Киеве с торгового центра рухнуло огромное стекло: спасатели озвучили причинуПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...