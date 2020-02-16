В Киеве во время празднования дня рождения парень упал с 8 этажа и выжил

Его с травмами госпитализировали в больницу

В Оболонском районе Киева, где ранее мужчина выпал из многоэтажки вместе с окном, на улице Героев Днепра произошел несчастный случай. В результате падения из окна девятиэтажного жилого дома пострадал молодой парень. Его госпитализировали в больницу.

Все случилось в ночь на 15 февраля. Об этом сообщает Информатор.

Предварительно полицейские выяснили, что в квартире на восьмом этаже компания ребят отмечала день рождения. Когда один из парней вышел на балкон, чтобы поговорить с девушкой, он выпал из окна. Что именно произошло — неизвестно.

К счастью, после падения с восьмого этажа пострадавший остался жив. Его с травмами госпитализировали в больницу. Предполагается, что парень находился в состоянии алкогольного опьянения. Подробности случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что под Киевом шестилетний ребенок выпал из окна . Это произошло в Киево-Святошинском районе, где мальчик упал с третьего этажа.

А в Борисполе за сутки с перерывом в несколько часов два малолетних ребенка выпали из окон .

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