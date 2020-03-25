Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,77
30,11

В Киеве водитель сбил на переходе женщину с ребенком

25 марта, 09:45

Мила Князьская-Ханова

Пострадавших спасали пожарные, которые случайно проезжали мимо

В Киеве спасатели оказали помощь женщине и ребенку, которых сбила машина, рассказали в ГСЧС столицы.

Инцидент произошел 24 марта около 13:00. Спасатели после тушения пожара на ул. Колчана направлялись в расположение подразделения. Проезжая по ул. Шептицкого в Днепровском районе столицы, пожарные стали свидетелями ДТП, в котором водитель легкового автомобиля сбил на пешеходном переходе женщину 1982 года рождения и 6-летнего ребенка.

Бойцы предоставили домедицинскую помощь и передали пострадавших бригаде скорой помощи. В результате ДТП женщина с ушибом и ребенка в тяжелом состоянии отправили в больницу.

Реклама

Обстоятельства происшествия устанавливать правоохранительные органы.

В тренде
Кличко назвал ключевой инструмент в борьбе с коронавирусом

Отметим, в начале марта на участке дороги между Святопетровским и Белогородкой сбили пешехода. За полгода на опасном участке дороги сбили уже шесть человек, поэтому жители Белогородки вышли на протест и перекрыли дорогу.

"На переходе нет освещения и вообще ничего не видно, участок дороги прямой и там постоянно "летают" машины! На этот раз собралось очень много людей, перекрыли дорогу и требуют светофор и освещения", – говорится в сообщении о происшествии.

В октябре 2019-го в Белогородке водитель легковушки на пешеходном переходе сбил девятилетнюю девочку. К счастью, девочка осталась жива.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ДТП спасатели сбили инцидент пожарные ГСЧС происшествия

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 25 марта
Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 25 мартаУкраина
Коронавирус в Киеве: появились новые данные о заразившихся
Коронавирус в Киеве: появились новые данные о заразившихсяПроисшествия
Большой пожар в центре Киева: люди спасают машины с парковки (видео)
Большой пожар в центре Киева: люди спасают машины с парковки (видео)Происшествия
Большой пожар на Святошино: стало известно, что горит (фото)
Большой пожар на Святошино: стало известно, что горит (фото)Происшествия
Под Киевом нашли школьника, пропавшего после ссоры с родителями
Под Киевом нашли школьника, пропавшего после ссоры с родителямиПроисшествия
В Киеве вспыхнул масштабный пожар: стоит стена огня и дыма (видео)
В Киеве вспыхнул масштабный пожар: стоит стена огня и дыма (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...