В Киеве водитель сбил на переходе женщину с ребенком

В Киеве спасатели оказали помощь женщине и ребенку, которых сбила машина, рассказали в ГСЧС столицы.

Инцидент произошел 24 марта около 13:00. Спасатели после тушения пожара на ул. Колчана направлялись в расположение подразделения. Проезжая по ул. Шептицкого в Днепровском районе столицы, пожарные стали свидетелями ДТП, в котором водитель легкового автомобиля сбил на пешеходном переходе женщину 1982 года рождения и 6-летнего ребенка.

Бойцы предоставили домедицинскую помощь и передали пострадавших бригаде скорой помощи. В результате ДТП женщина с ушибом и ребенка в тяжелом состоянии отправили в больницу.

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Обстоятельства происшествия устанавливать правоохранительные органы.

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Отметим, в начале марта на участке дороги между Святопетровским и Белогородкой сбили пешехода. За полгода на опасном участке дороги сбили уже шесть человек, поэтому жители Белогородки вышли на протест и перекрыли дорогу.

"На переходе нет освещения и вообще ничего не видно, участок дороги прямой и там постоянно "летают" машины! На этот раз собралось очень много людей, перекрыли дорогу и требуют светофор и освещения", – говорится в сообщении о происшествии.

В октябре 2019-го в Белогородке водитель легковушки на пешеходном переходе сбил девятилетнюю девочку. К счастью, девочка осталась жива.

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