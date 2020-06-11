В Киеве водитель сбил полицейскую и сбежал

На момент ДТП женщина шла по переходу

В Киеве 10 июня на пешеходном переходе на ул. Малиновского водитель автомобиля марки "Мерседес" сбил женщину и с места происшествия скрылся. Сообщение в полицию поступило около 5 часов вечера, рассказали в ГУ НП столицы.

Потерпевшей оказалась 33-летняя следователь Оболонского управления полиции. Ее госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи в условиях стационара.

Для розыска злоумышленника на автомобиле в Киеве ввели специальную полицейскую операцию. Водителя задержали патрульные полицейские и доставили в Оболонское управление полиции.

Реклама

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины этого ДТП. По результатам проверки будет дана правовая квалификация этому событию.

Ранее, в мае 2020-го, в Киеве мотоциклист сбил полицейского при попытке бегства и протащил копа по дороге.

Тем временем в Харькове преступник угнал авто и переехал полицейского. А в Житомире на полицейских напали неизвестные с оружием.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама