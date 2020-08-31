В Киеве водитель снес точку с арбузами и пытался избить очевидцев (фото)

В Киеве на Осокорках водитель легковушки снес торговую точку с арбузами. Инцидент произошел на улице Софии Русовой.
Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".
По словам очевидцев, мужчина за рулем BMW был пьяным и очень агрессивным. Они рассказали, что участник ДТП бросался в драку со всеми, кто пришел посмотреть на аварию.
Напомним, ранее в столице мужчина угнал микроавтобус и устроил ДТП, пытаясь сбежать от правоохранителей. Злоумышленником оказался 35-летний местный житель. До этого он попадал в поле зрения полицейских за преступления, связанные с незаконным оборотом запрещенных веществ.
А не так давно произошло смертельное ДТП на улице Богатырская. На выезде из Киева в сторону Вышгорода мотоциклист сбил пешехода. Мужчину откинуло на 30 метров от места столкновения. Погибшего фактически разорвало на части – ему оторвало голову и ноги.
Кроме того, мы рассказывали, как на Бориспольской трассе под Киевом столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. В результате удара на проезжей части бус отлетел в отбойник и столб, водитель погиб на месте.
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