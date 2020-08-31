Українська
$ 27,48
32,73
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве водитель снес точку с арбузами и пытался избить очевидцев (фото)

31 августа, 10:27

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Свидетели считают, что мужчина был пьян

В Киеве на Осокорках водитель легковушки снес торговую точку с арбузами. Инцидент произошел на улице Софии Русовой.

Реклама

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

По словам очевидцев, мужчина за рулем BMW был пьяным и очень агрессивным. Они рассказали, что участник ДТП бросался в драку со всеми, кто пришел посмотреть на аварию.

В тренде
Поджог машины журналистов под Киевом: полиция опубликовала фото организаторов

Напомним, ранее в столице мужчина угнал микроавтобус и устроил ДТП, пытаясь сбежать от правоохранителей. Злоумышленником оказался 35-летний местный житель. До этого он попадал в поле зрения полицейских за преступления, связанные с незаконным оборотом запрещенных веществ.

Реклама

А не так давно произошло смертельное ДТП на улице Богатырская. На выезде из Киева в сторону Вышгорода мотоциклист сбил пешехода. Мужчину откинуло на 30 метров от места столкновения. Погибшего фактически разорвало на части – ему оторвало голову и ноги.

Кроме того, мы рассказывали, как на Бориспольской трассе под Киевом столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. В результате удара на проезжей части бус отлетел в отбойник и столб, водитель погиб на месте.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев ДТП осокорки
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Это была бойня": отец пострадавшей курсантки рассказал подробности резонансного ДТП в КиевеПроисшествия
С гигантского флагштока в центре Киева сняли новый флаг: что произошло (фото)
С гигантского флагштока в центре Киева сняли новый флаг: что произошло (фото)Происшествия
"Чувствую пальцы ноги, которой нет": пострадавшие в ДТП курсантки рассказали о своем состоянииПроисшествия
В Киевской области легковушка влетела в забор: два человека погибли, трое пострадали
В Киевской области легковушка влетела в забор: два человека погибли, трое пострадалиПроисшествия
В Киеве ночью похитили человека: объявили план
В Киеве ночью похитили человека: объявили план "Перехват"Происшествия
Киев и пригород накрыли дожди: появились видео и фото подтоплений
Киев и пригород накрыли дожди: появились видео и фото подтопленийДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять