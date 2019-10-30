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В Киеве водитель такси снес забор скоростного трамвая: опубликованы фото

30 октября, 08:23

Легковушку занесло на проезжую часть

В Киеве на улице Жилянская произошло ДТП с участием автомобиля такси Chevrolet Lacetti. Об этом сообщает "Информатор".

Авария случилась сегодня, 30 октября, около 5:45. Как рассказали копы, водитель Chevrolet ехал по Жилянской в сторону центра, но перед станцией скоростного трамвая "Площадь Победы" его подрезал другой автомобиль. Водитель Chevrolet попытался избежать столкновения и влетел в забор скоростного трамвая. Он снес около 10-15 метров ограждения, а потом вылетел обратно на дорогу и остановился посреди проезжей части.

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В результате ДТП таксист не пострадал, а пассажиров салоне не было. На месте работал экипаж патрульной полиции.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

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Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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Киев ДТП такси забор скоростной трамвай

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