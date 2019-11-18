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В Киеве водитель такси устроил серьезную аварию: пострадала беременная женщина

18 ноября, 09:52

Пострадала пассажирка машины, в которую въехал автомобиль такси

/ Фото: Киев Оперативный

В Киеве водитель такси Skoda накануне вечером, 17 ноября, устроил серьезное ДТП. Как сообщается в паблике "Киев Оперативный", по предварительным данным, мужчина находился в нетрезвом состоянии.

Так, Skoda сначала въехала в автомобиль Volkswagen на улице Эстонской. Потом водитель такси пытался скрыться с места ДТП и на перекрестке Туполева и Салютной въехал в машины, которые стояли на светофоре.

"В результате аварии пострадала беременная женщина, которая находилась в Volkswagen. Она была госпитализирована. А водитель ... Ну, что водитель? Бухущий в хлам. Поехал сдавать анализы к врачу, потому что "не доверяю я этим вашим", – уточняется в сообщении паблика.

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Ранее сообщалось, что вечером 14 ноября на Лесном массиве в Киеве столкнулись Mitsubishi Lancer и Skoda Octavia, в результате чего пострадала девушка.

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Напомним, ранее в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Также сообщалось о смертельном ДТП на столичных Осокорках, где автомобиль выехал на тротуар.

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Киев ДТП такси

Источник: Сегодня

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