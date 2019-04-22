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В Киеве автомобиль влетел в столб: водитель погиб

Сегодня, 19:58

Не исключено, что мужчине стало плохо за рулем

Фото: А.Ракитин

В столице днем 22 апреля на проспекте Победы, недалеко от пересечения с ул. Крамского и Святошинского управления полиции, произошла серьезная авария. По словам очевидцев, в ДТП попал внедорожник Chery, который двигался в направлении центра города.

Водитель по каким-то причинам потерял управление, съехал с дороги и врезался в электроопору. С места аварии его увезла скорая, однако позже стало известно, что мужчина скончался. Ему было около 50 лет. На месте аварии один из родственников водителя рассказал, что не смог в авто найти его документов, и предположил, что их мог кто-то украсть.

С обстоятельствами аварии разбираются правоохранители. Не исключено, что ДТП случилось из-за того, что водителю стало плохо.

Как сообщалось, столичная полиция выясняет обстоятельства жуткого ДТП на проспекте Победы недалеко от станции метро "Нивки" в Киеве, где накануне вечером Daewoo Lanos выехал на тротуар и врезался в остановку общественного транспорта. В результате инцидента пострадали два человека, которые были на остановке.

По данным полиции, за рулем Daewoo Lanos был мужчина 1979 года рождения. Пострадавшие – двое мужчин, 1979 и 1983 годов рождения. Они получили травмы головы, ног и ушибы тела. Их госпитализировали в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, не так давно внедорожник BMW X6 выехал на встречную полосу на проспекте Лобановского, 119, в Киеве и столкнулся с другими машинами, в результате чего пострадали два человека. После ДТП водитель внедорожника и его пассажиры сбежали с места происшествия.


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Тег Киев, авария, ДТП, водитель, внедорожник, врезался, происшествия

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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