Lanos снес остановку в Киеве: в полиции крокомментировали кровавое ДТП

Водителю легковушки грозит лишение свободы на срок до восьми лет

Фото: А.Ракитин, Сегодня

Столичная полиция выясняет обстоятельства жуткого ДТП на проспекте Победы недалеко от станции метро "Нивки" в Киеве, где накануне вечером Daewoo Lanos выехал на тротуар и врезался в остановку общественного транспорта. В результате инцидента пострадали два человека, которые были на остановке.

По данным полиции, за рулем Daewoo Lanos был мужчина 1979 года рождения. Пострадавшие – двое мужчин, 1979 и 1983 годов рождения. Они получили травмы головы, ног и ушибы тела. Их госпитализировали в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового", - говорится в сообщении пресс-службы столичного главка Нацполиции.





























Также будет проведена автотехническая экспертиза с целью выяснения обстоятельств и причин ДТП.

Отметим, что Lanos полностью разгромил стеклянную остановку, а одного из пострадавших отбросило от удара на 15 метров, второго мужчину машина протащила до подземного перехода. Место столкновения выглядело, как после взрыва: в радиусе 30 метро были разбросаны макароны, крупы и сахар. Видимо, кто-то из людей на остановке держал пакет с покупками в руках.

Водитель машины утверждает, что не употреблял ни спиртного, ни наркотиков. По его версии, в автомобиле внезапно лопнуло колесо, что и повлекло такие страшные последствия.

Как сообщалось ранее, не так давно внедорожник BMW X6 выехал на встречную полосу на проспекте Лобановского, 119, в Киеве и столкнулся с другими машинами, в результате чего пострадали два человека. После ДТП водитель внедорожника и его пассажиры сбежали с места происшествия.

Также мы писали, что в Киеве на Привокзальной бензовоз насмерть сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Мужчина скончался на месте.

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