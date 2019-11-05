В Киеве закрыли центральные станции метро: названа причина

Архивное фото / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве утром во вторник, 5 ноября, две центральные станции метро – "Майдан Незалежности" и "Дворец Спорта" – закрыты в связи с получением сообщения о минировании. Об этом сообщается на странице подземки в Facebook.

Также станции не работают и как пересадочные.

"Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка. Об открытии станций будет сообщено после завершения проверки", – говорится в сообщении.

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При этом пассажирам в громкоговорители на Сырецко-Печерской линии, в частности, на "Позняках", объявляют, что станции метро "Крещатик", "Майдан Незалежности", "Льва Толстого" и "Дворец Спорта" закрыты по техническим причинам и не работают как пересадочные. Люди на станции заметно нервничают.

Кроме того, в поездах Сырецко-Печерской линии машинисты объявляют, что состав следует через станцию метро "Дворец Спорта" без остановки. Пассажиры злятся, так как это не первый случай минирования в час пик и многие из-за подобных ЧП опаздывают на работу. Вместе с тем, по словам пассажиров, на перроне станции "Дворца Спорта" пусто – там нет ни работников подземки, ни кинологов с собаками.

Ранее полицейские два дня подряд получали анонимные сообщения о массовых заминированиях. 19 сентября пришлось перепроверить на наличие взрывчатки более полусотни объектов в Киеве: это 11 детсадов, 8 медучреждений, 20 жилых домов, 22 ТРЦ, мосты и госучреждения. Аналогичное сообщение поступило 20 сентября — и снова для проверок пришлось привлекать кинологов, взрывотехников, киберполицию, поскольку письма с угрозами поступали на электронную почту. К счастью, опасных предметов не обнаружили, но, увы, не нашли и "минеров". Еще одно подобное происшествие произошло в Деснянском районе — тут по телефону заминировали всю улицу Бальзака. Злоумышленника по­­лицейские вычислили.

Подробности о минированиях в столице смотрите в сюжете:

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