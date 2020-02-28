В Киеве вор-рецидивист отобрал у пенсионерки пакет с едой

В Киеве задержали мужчину, который ограбил пенсионерку. Так, житель Кировоградской области вырвал у женщины из рук пакет с едой и деньги. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"В полицию Киева обратилась пенсионерка и сообщила о том, что ее ограбили. 67-летняя женщина объяснила, что неизвестный выхватил из ее рук пакет с продуктами питания и около 2000 гривен. Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили и задержали правонарушителя", – говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался уже ранее судимый мужчина 1985 года рождения. По месту своей регистрации в Кировоградской области он находится в статусе обвиняемого за совершение кражи и разыскивался правоохранительными органами.

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Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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Напомним, что в Киеве оперативники задержали преступную группу псевдокоммунальщиков за кражу сбережений и ювелирных изделий из квартиры пенсионера.

Ранее сообщалось, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов.

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