В Киеве вор сорвал более 100 заседаний суда, заявив о минировании

Столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении "телефонного минера", который сорвал более 100 заседания Оболонского районного суда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Установлено, что в текущем году в правоохранительные органы поступило несколько ложных сообщений о заминировании помещения районного суда, по результатам которых было сорвано более 100 судебных заседаний", - говорится в сообщении.

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"Минером" оказался неоднократно судимый квартирный вор, обвинительный акт в отношении которого находится на рассмотрении в Оболонском районном суде. Киева. Путем "заминирования" здания суда мужчина пытался оттянуть назначение ему наказания.



Причастность подозреваемого к совершению инкриминируемых преступлений подтверждается, в частности, выводами судебной фоноскопической экспертизы. За содеянное ему грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в августе житель Киевской области "заминировал" Дарницкий железнодорожный вокзал из-за того, что его якобы не захотели пропустить без очереди к кассе.

Ранее также в здании ЦИК искали взрывчатку. Соответствующая служба Управления государственной охраны провела проверку помещений админздания на предмет присутствия взрывоопасных предметов, а взрывотехническая служба МВД – прилегающей территории.

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