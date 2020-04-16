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В Киеве воры обчистили квартиру, пока хозяйка была в другой комнате

16 апреля, 10:22

Наталья Руда

Инцидент произошел на первом этаже жилого дома на бульваре Перова

В жилом доме на бульваре Перова в Киеве произошла квартирная кража. При этом воры обнесли квартиру, пока хозяйка находилась в другой комнате. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Ограбили квартиру на первом этаже. Ничего необычного, кроме того, что владелица квартиры в это время находилась дома, в другой комнате", - говорится в сообщении.

Уточняется, что похищено 6 тыс. долларов, 11 тыс. гривен и два ноутбука.

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Другие подробности выясняются.

Ранее полиция в Киеве задержала опытных домушников. Сейчас доказана их причастность к совершению 19 краж на территории столицы и Киевской области. Задержанными оказались 39-летняя женщина из Запорожья и 36-летний киевлянин. Мужчина был непосредственным исполнителем: проникал в частные дома ночью или рано утром, когда хозяева спали. Он обыскивал квартиру и похищал ценности. Женщина была водителем, также она наблюдала за прилегающей территорией во время преступления. На место злоумышленники приезжали на автомобиле мужчины.

Новости "Сегодня" писали о том, как максимально обезопасить свое жилье от кражи, а также рассказывали, как распознать квартирного вора.

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Киев кража ограбление

Источник: Сегодня

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